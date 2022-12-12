Зиновьев Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Зиновьев Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дмитрюкова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
После 1797
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1798
Сын: Зиновьев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1800
Сын: Зиновьев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно