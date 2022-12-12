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Зиновьев Алексей Павлович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Зиновьев Павел Иванович

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дмитрюкова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1797

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Зиновьев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Зиновьев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Зиновьев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Зиновьева Прасковья Кузьминична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Прасковья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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