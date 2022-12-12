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Зиновьев Василий Алексеевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Зиновьев Алексей Павлович

Мать: Зиновьева Прасковья Кузьминична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1835 ст.

Сын: Зиновьев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Зиновьева Екатерина Тимофеевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1836 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева Екатерина Тимофеевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1840 ст.

Сын: Зиновьев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Зиновьева Екатерина Тимофеевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1843 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева Екатерина Тимофеевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1846 ст.

Сын: Зиновьев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Зиновьева Екатерина Тимофеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Екатерина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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