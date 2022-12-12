Зиновьев Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
03.06.1835 ст.
Мать ребёнка: Зиновьева Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.11.1836 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.02.1840 ст.
Сын: Зиновьев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Зиновьева Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.09.1843 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.04.1846 ст.
Сын: Зиновьев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Зиновьева Екатерина Тимофеевна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно