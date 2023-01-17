Зиновьева (Глумова) Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьева (Глумова) Прасковья Кузьминична

Зиновьева (Глумова) Прасковья Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глумов Кузьма Иванович

Мать: Глумова Анисья Никитична

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дмитрюкова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1797

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Зиновьев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Зиновьев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Зиновьев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close