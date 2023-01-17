Зиновьева (Глумова) Прасковья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глумов Кузьма Иванович
Мать: Глумова Анисья Никитична
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дмитрюкова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
После 1797
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Зиновьев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Зиновьев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно