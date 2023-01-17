Зиновьев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
28.09.1828 ст.
Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1831 ст.
Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1835 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна
Неретино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1838 ст.
Сын: Зиновьев Александр Иванович
Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1841 ст.
Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1844 ст.
Дочь: Римма Ивановна
Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1849 ст.
Сын: Зиновьев Константин Иванович
Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1850 ст.
Дочь: Аполлинария Ивановна
Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно