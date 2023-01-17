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Зиновьев Иван Алексеевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Зиновьев Алексей Павлович

Мать: Зиновьева Прасковья Кузьминична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1828 ст.

Сын: Зиновьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1831 ст.

Сын: Зиновьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.06.1835 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна

Неретино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1838 ст.

Сын: Зиновьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1841 ст.

Сын: Зиновьев Петр Иванович

Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1844 ст.

Дочь: Римма Ивановна

Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.05.1849 ст.

Сын: Зиновьев Константин Иванович

Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.06.1850 ст.

Дочь: Аполлинария Ивановна

Мать ребёнка: Зиновьева Аполлинария Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Аполлинария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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