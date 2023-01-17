Зиновьева Аполлинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева Аполлинария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1828 ст.

Сын: Зиновьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1831 ст.

Сын: Зиновьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.06.1835 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич

Неретино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1838 ст.

Сын: Зиновьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1841 ст.

Сын: Зиновьев Петр Иванович

Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1844 ст.

Дочь: Римма Ивановна

Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.05.1849 ст.

Сын: Зиновьев Константин Иванович

Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.06.1850 ст.

Дочь: Аполлинария Ивановна

Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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