Зиновьева Аполлинария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1828 ст.
Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1831 ст.
Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
06.06.1835 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич
Неретино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1838 ст.
Сын: Зиновьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
28.09.1841 ст.
Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
12.01.1844 ст.
Дочь: Римма Ивановна
Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
11.05.1849 ст.
Сын: Зиновьев Константин Иванович
Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1850 ст.
Дочь: Аполлинария Ивановна
Отец ребёнка: Зиновьев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно