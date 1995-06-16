Герасимов Дмитрий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения06.11.1921
Дата смерти16.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921
Рождение ребёнка
01.08.1950
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
07.08.1952
Сын: Герасимов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1957
Дочь: Дудко Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1962
Сын: Герасимов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Смерть
16.06.1995