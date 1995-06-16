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Герасимов Дмитрий Кузьмич

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

06.11.1921

Дата смерти

16.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921

Отец: Герасимов Кузьма Трофимович

Мать: Герасимова Мария Акимовна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.08.1950

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.08.1952

Сын: Герасимов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.05.1957

Дочь: Дудко Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.01.1962

Сын: Герасимов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
16.06.1995
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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