Герасимова (Сакалкина) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Сакалкина) Мария Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич

Мать: Сакалкина Анна Васильевна

Бракосочетание
07.06.1902

Муж: Герасимов Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
06.09.1903

Дочь: Арапова Ефимия Кузьминична

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.08.1906

Дочь: Якшамкина Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.06.1909

Дочь: Кривопалова Ольга

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Герасимов Тимофей Кузьмич

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
06.11.1921

Сын: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Герасимов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1944
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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