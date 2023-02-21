Герасимова (Сакалкина) Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
07.06.1902
Рождение ребёнка
06.09.1903
Дочь: Арапова Ефимия Кузьминична
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
28.08.1906
Дочь: Якшамкина Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
26.06.1909
Дочь: Кривопалова Ольга
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
02.06.1912
Сын: Герасимов Тимофей Кузьмич
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
06.11.1921
Сын: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Трофимович
Смерть
1944