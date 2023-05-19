Якшамкина (Герасимова) Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения28.08.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906
Рождение ребёнка
27.01.1937
Сын: Якшамкин Михаил Максимович
Отец ребёнка: Якшамкин Максим Тим.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Якшамкин Максим Тим.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сакалкина Антонина Максимовна
Отец ребёнка: Якшамкин Максим Тим.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якшамкин Максим Тим.
Смерть
Неизвестно