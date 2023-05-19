Якшамкина (Герасимова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкшамкина (Герасимова) Анна Кузьминична

Якшамкина (Герасимова) Анна Кузьминична

Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

28.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906

Отец: Герасимов Кузьма Трофимович

Мать: Герасимова Мария Акимовна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.01.1937

Сын: Якшамкин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Якшамкин Максим Тим.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Якшамкин Максим Тим.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сакалкина Антонина Максимовна

Отец ребёнка: Якшамкин Максим Тим.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшамкин Максим Тим.

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close