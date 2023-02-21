Якшамкин Максим Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкшамкин Максим Тим.

Якшамкин Максим Тим.

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Якшамкин Тимофей (Тюма) Егорович

Мать: Седора

Рождение ребёнка
27.01.1937

Сын: Якшамкин Михаил Максимович

Мать ребёнка: Якшамкина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Якшамкина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сакалкина Антонина Максимовна

Мать ребёнка: Якшамкина Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшамкина Анна Кузьминична

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close