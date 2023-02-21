Якшамкин Максим Тим.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Якшамкин Тимофей (Тюма) Егорович
Мать: Седора
Рождение ребёнка
27.01.1937
Сын: Якшамкин Михаил Максимович
Мать ребёнка: Якшамкина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Якшамкина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сакалкина Антонина Максимовна
Мать ребёнка: Якшамкина Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942