Герасимов Кузьма Трофимович
Место рождения
Дата рождения01.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1879
Бракосочетание
30.06.1897
Рождение ребёнка
07.07.1898
Дочь: Евфимия Кузминична
Мать ребёнка: Герасимова Феврония Прохоровна
Рождение ребёнка
11.06.1901
Мать ребёнка: Герасимова Феврония Прохоровна
Рождение ребёнка
22.04.1902
Сын: Герасимов Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Герасимова Феврония Прохоровна
Бракосочетание
07.06.1902
Рождение ребёнка
06.09.1903
Дочь: Арапова Ефимия Кузьминична
Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
28.08.1906
Дочь: Якшамкина Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
26.06.1909
Дочь: Кривопалова Ольга
Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
02.06.1912
Сын: Герасимов Тимофей Кузьмич
Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
06.11.1921
Сын: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна
Смерть
Неизвестно