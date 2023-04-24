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Герасимов Кузьма Трофимович

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1879

Отец: Герасимов Трофим Ермолаевич

Мать: Герасимова Акулина Васильевна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
30.06.1897

Жена: Герасимова Феврония Прохоровна

Рождение ребёнка
07.07.1898

Дочь: Евфимия Кузминична

Мать ребёнка: Герасимова Феврония Прохоровна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.06.1901

Сын: Герасимов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Герасимова Феврония Прохоровна

Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Герасимов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Герасимова Феврония Прохоровна

Бракосочетание
07.06.1902

Жена: Герасимова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
06.09.1903

Дочь: Арапова Ефимия Кузьминична

Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.08.1906

Дочь: Якшамкина Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.06.1909

Дочь: Кривопалова Ольга

Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Герасимов Тимофей Кузьмич

Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
06.11.1921

Сын: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Герасимов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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