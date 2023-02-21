Сакалкина (Вишнякова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1859
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Герасимова Мария Акимовна
Отец ребёнка: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Вера Акимовна
Отец ребёнка: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Агапия Акимовна
Отец ребёнка: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич
Рождение ребёнка
07.04.1901
Сын: Сакалкин Гаврила Акимович
Отец ребёнка: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно