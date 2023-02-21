Сакалкина (Вишнякова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакалкина (Вишнякова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1859

Отец: Вишняков Василий Егоров

Мать: Вишнякова Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Герасимова Мария Акимовна

Отец ребёнка: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Вера Акимовна

Отец ребёнка: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Агапия Акимовна

Отец ребёнка: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич

Рождение ребёнка
07.04.1901

Сын: Сакалкин Гаврила Акимович

Отец ребёнка: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакалкин Аким (Акила) Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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