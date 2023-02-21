Вишнякова Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Домна Васильевна
Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Вишняков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров
Рождение ребёнка
25.07.1859
Дочь: Сакалкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно