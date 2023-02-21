Вишнякова Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнякова Параскева Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Вишняков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Домна Васильевна

Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров

Рождение ребёнка
1856

Сын: Вишняков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров

Рождение ребёнка
25.07.1859

Дочь: Сакалкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Вишняков Василий Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишняков Василий Егоров

Смерть
Неизвестно
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