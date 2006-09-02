Герасимова (Симдянкина) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.09.1921
Дата смерти02.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921
Рождение ребёнка
01.08.1950
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
07.08.1952
Сын: Герасимов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
24.05.1957
Дочь: Дудко Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
19.01.1962
Сын: Герасимов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Смерть
02.09.2006