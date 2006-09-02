Герасимова (Симдянкина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Симдянкина) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

27.09.1921

Дата смерти

02.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921

Отец: Симдянкин Михаил Матвеевич

Мать: Симдянкина Акулина Максимовна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.08.1950

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.08.1952

Сын: Герасимов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.05.1957

Дочь: Дудко Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.01.1962

Сын: Герасимов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Смерть
02.09.2006
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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