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Таланцев Тимофей Ильич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Илья Андреев

Мать: Домника Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Помещика Карпова в 1745
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Сальникова Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Таланцева Степанида Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Таланцев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Таланцева Степанида Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Шевелина Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Таланцева Степанида Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Таланцев Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Таланцева Степанида Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Жерлыгина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Таланцева Степанида Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таланцева Степанида Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Смерть
Неизвестно
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