Таланцев Тимофей Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Илья Андреев
Мать: Домника Ильинична
Помещика Карпова в 1745
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Сальникова Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Таланцева Степанида Антоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Таланцев Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Таланцева Степанида Антоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Шевелина Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Таланцева Степанида Антоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Таланцева Степанида Антоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Жерлыгина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Таланцева Степанида Антоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Смерть
Неизвестно