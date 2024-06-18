Сальникова (Таланцева) Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Таланцева) Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Таланцев Тимофей Ильич

Мать: Таланцева Степанида Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Макар Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-55л
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Чеснокова (Сальникова) Пелагия Макаровна

Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-55л
Рождение ребёнка
1800

Сын: Сальников Никита Макарович

Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-54об
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Сальникова Анна Макаровна

Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-55л
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Сальникова Матрена Макаровна

Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-55л
Рождение ребёнка
1812

Сын: Сальников Артемий Макарович

Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-54об
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сальников Григорий Макарович

Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-54об
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сальников Сава Макарович

Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 32об
Смерть
Неизвестно

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