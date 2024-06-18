Сальникова (Таланцева) Ульяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-55л
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Чеснокова (Сальникова) Пелагия Макаровна
Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-55л
Рождение ребёнка
1800
Сын: Сальников Никита Макарович
Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-54об
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Сальникова Анна Макаровна
Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-55л
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Сальникова Матрена Макаровна
Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-55л
Рождение ребёнка
1812
Сын: Сальников Артемий Макарович
Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-54об
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сальников Григорий Макарович
Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-54об
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Сальников Макар Алексеевич
ГАСО, рев1834, 32об
Смерть
Неизвестно