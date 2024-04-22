Домника Ильинична
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Илья
ЦГАДА, 350-2-1636-686 об
Рождение ребёнка
1741
Сын: Антон Ильич
Отец ребёнка: Илья Андреев
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Рождение ребёнка
1748
Сын: Осип Ильич
Отец ребёнка: Илья Андреев
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Илья Андреев
Помещика Карпова в 1745
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексей Ильич
Отец ребёнка: Илья Андреев
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Андреев
Смерть
Неизвестно