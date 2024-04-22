Домника Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомника Ильинична

Домника Ильинична

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Илья

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
ЦГАДА, 350-2-1636-686 об
Рождение ребёнка
1741

Сын: Антон Ильич

Отец ребёнка: Илья Андреев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Рождение ребёнка
1748

Сын: Осип Ильич

Отец ребёнка: Илья Андреев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Таланцев Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Илья Андреев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Помещика Карпова в 1745
Рождение ребёнка
1753

Сын: Алексей Ильич

Отец ребёнка: Илья Андреев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Андреев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close