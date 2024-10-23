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Таланцев Илья Андреевич

Место рождения

Большое Лисицино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

До 1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Таланцев Андрей

Мать: не указана

Большое Лисицино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-686об
Рождение ребёнка
1741

Сын: Таланцев Антон Ильич

Мать ребёнка: Домника Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Место жительства
С 1744
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-686л
Рождение ребёнка
1748

Сын: Осип Ильич

Мать ребёнка: Домника Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Таланцев Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Домника Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Помещика Карпова в 1745
Рождение ребёнка
1753

Сын: Алексей Ильич

Мать ребёнка: Домника Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Смерть
1801
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кр. Муз. Ед/хр.2506N36

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