Таланцев Илья Андреевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Таланцев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Ильинична
РГАДА, 350-2-1636-686об
Рождение ребёнка
1741
Сын: Таланцев Антон Ильич
Мать ребёнка: Домника Ильинична
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Место жительства
С 1744
ЦГАДА, 350-2-1636-686л
Рождение ребёнка
1748
Сын: Осип Ильич
Мать ребёнка: Домника Ильинична
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Домника Ильинична
Помещика Карпова в 1745
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексей Ильич
Мать ребёнка: Домника Ильинична
ЦГАДА, 350-2-1636-686об
Смерть
1801
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кр. Муз. Ед/хр.2506N36