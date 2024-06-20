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Таланцев Петр Тимофеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Таланцев Тимофей Ильич

Мать: Таланцева Степанида Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Бракосочетание
06.10.1805 ст.

Жена: Таланцева (Худякова) Анна Прохоровна

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело 204,80 лист
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Серебрякова (Таланцева) Елена Петровна

Мать ребёнка: Таланцева (Худякова) Анна Прохоровна

ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1811

Сын: Таланцев Данило Петрович

Мать ребёнка: Таланцева (Худякова) Анна Прохоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-67об
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Серебрякова (Таланцева) Мавра Петровна

Мать ребёнка: Таланцева (Худякова) Анна Прохоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-68л
Смерть
1855
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-57об

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