Таланцев Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 109 оборот
Бракосочетание
06.10.1805 ст.
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело 204,80 лист
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Серебрякова (Таланцева) Елена Петровна
Мать ребёнка: Таланцева (Худякова) Анна Прохоровна
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Таланцева (Худякова) Анна Прохоровна
ГАСО, 24-25-330-67об
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Серебрякова (Таланцева) Мавра Петровна
Мать ребёнка: Таланцева (Худякова) Анна Прохоровна
ГАСО, 24-25-330-68л
Смерть
1855
ГАСО, 179-1-213-57об