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Чибисов Борис Данилов

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Чибисов Даниил Игнатов

Мать: Чибисова Агапия ст

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1891

Жена: Мария (Васильева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
рядовой
Рождение ребёнка
1892

Сын: Иван Борисов

Мать ребёнка: Мария (Васильева)

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1894

Сын: Чибисов Фёдор Борисов

Мать ребёнка: Мария (Васильева)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1895

Сын: Чибисов Дмитрий Борисов

Мать ребёнка: Мария (Васильева)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1897

Дочь: Пелагея Борисова

Мать ребёнка: Мария (Васильева)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1900

Дочь: Марина Борисова

Мать ребёнка: Мария (Васильева)

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1902

Сын: Чибисов Иван Борисов

Мать ребёнка: Мария (Васильева)

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1906

Сын: Чибисов Нил Борисов

Мать ребёнка: Мария (Васильева)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1909

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Мария (Васильева)

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1912

Сын: Чибисов Василий Борисов

Мать ребёнка: Мария (Васильева)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Параскева Борисова

Мать ребёнка: Мария (Васильева)

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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