Чибисов Борис Данилов
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1862
Отец: Чибисов Даниил Игнатов
Мать: Чибисова Агапия ст
Бракосочетание
28.10.1891
Жена: Мария (Васильева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
рядовой
Рождение ребёнка
1892
Сын: Иван Борисов
Мать ребёнка: Мария (Васильева)
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1894
Мать ребёнка: Мария (Васильева)
Рождение ребёнка
15.05.1895
Мать ребёнка: Мария (Васильева)
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Пелагея Борисова
Мать ребёнка: Мария (Васильева)
Рождение ребёнка
23.02.1900
Дочь: Марина Борисова
Мать ребёнка: Мария (Васильева)
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1902
Сын: Чибисов Иван Борисов
Мать ребёнка: Мария (Васильева)
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1906
Сын: Чибисов Нил Борисов
Мать ребёнка: Мария (Васильева)
Рождение ребёнка
24.10.1909
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Мария (Васильева)
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1912
Мать ребёнка: Мария (Васильева)
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Параскева Борисова
Мать ребёнка: Мария (Васильева)
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно