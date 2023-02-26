Мария (Васильева)
Место рожденияд.Маховичи Нижние Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Сергей
Мать: не указана
д.Маховичи Нижние Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Иван Борисов
Отец ребёнка: Чибисов Борис Данилов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1894
Отец ребёнка: Чибисов Борис Данилов
Рождение ребёнка
15.05.1895
Отец ребёнка: Чибисов Борис Данилов
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Пелагея Борисова
Отец ребёнка: Чибисов Борис Данилов
Рождение ребёнка
23.02.1900
Дочь: Марина Борисова
Отец ребёнка: Чибисов Борис Данилов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1902
Сын: Чибисов Иван Борисов
Отец ребёнка: Чибисов Борис Данилов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1906
Сын: Чибисов Нил Борисов
Отец ребёнка: Чибисов Борис Данилов
Рождение ребёнка
24.10.1909
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Чибисов Борис Данилов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1912
Отец ребёнка: Чибисов Борис Данилов
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Параскева Борисова
Отец ребёнка: Чибисов Борис Данилов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно