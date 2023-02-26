Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

д.Маховичи Нижние Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Маховичи Нижние Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария (Васильева)

Мать ребёнка: не указана

д.Маховичи Нижние Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Смерть
Неизвестно
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