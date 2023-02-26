Сергей
Место рожденияд.Маховичи Нижние Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
д.Маховичи Нижние Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария (Васильева)
д.Маховичи Нижние Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Смерть
Неизвестно