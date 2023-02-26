(Чибисова) Параскева ст
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.10.1909
Дата смерти09.06.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1909
Отец: Чибисов Борис Данилов
Мать: Мария (Васильева)
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1910
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от кори