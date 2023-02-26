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(Чибисова) Параскева ст

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.10.1909

Дата смерти

09.06.1910

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1909

Отец: Чибисов Борис Данилов

Мать: Мария (Васильева)

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1910
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от кори
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