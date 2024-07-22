Кожевникова (Кожевникова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Санталов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санталов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Санталов Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно