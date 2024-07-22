Кожевникова (Кожевникова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Кожевникова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Иван Дорофеевич

Мать: Кожевникова Антонида Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санталов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санталов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Санталов Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санталов Анатолий Владимирович

Смерть
Неизвестно

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