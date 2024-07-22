Кожевникова (Зеленцова) Антонида Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленцов Поликарп Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Борис Иванович
Отец ребёнка: Кожевников Иван Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Николай Иванович
Отец ребёнка: Кожевников Иван Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кожевников Иван Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Евгений Иванович
Отец ребёнка: Кожевников Иван Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кожевников Иван Дорофеевич
Смерть
Неизвестно