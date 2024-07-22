Кожевникова (Зеленцова) Антонида Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Зеленцова) Антонида Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленцов Поликарп Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Борис Иванович

Отец ребёнка: Кожевников Иван Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Иван Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Николай Иванович

Отец ребёнка: Кожевников Иван Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кожевников Иван Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Евгений Иванович

Отец ребёнка: Кожевников Иван Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кожевников Иван Дорофеевич

Смерть
Неизвестно

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