Кожевников Иван Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Николай Иванович
Мать ребёнка: Кожевникова Антонида Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кожевникова Антонида Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кожевникова Антонида Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Борис Иванович
Мать ребёнка: Кожевникова Антонида Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Евгений Иванович
Мать ребёнка: Кожевникова Антонида Поликарповна
Смерть
Неизвестно