Кожевников Иван Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Иван Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Николай Иванович

Мать ребёнка: Кожевникова Антонида Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кожевникова Антонида Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кожевникова Антонида Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Борис Иванович

Мать ребёнка: Кожевникова Антонида Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Антонида Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Евгений Иванович

Мать ребёнка: Кожевникова Антонида Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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