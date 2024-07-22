Санталов Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанталов Анатолий Владимирович

Санталов Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санталов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Кожевникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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