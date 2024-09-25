(Асташова) Вера Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.09.1910
Дата смерти14.10.1980
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1910
Отец: Асташов Александр
Мать: Мария
Рождение ребёнка
04.11.1937
Отец ребёнка: Авцынов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
04.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авцынов Павел Николаевич
Смерть
14.10.1980