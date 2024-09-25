(Асташова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Асташова) Вера Александровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

28.09.1910

Дата смерти

14.10.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1910

Отец: Асташов Александр

Мать: Мария

Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Овцинов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Авцынов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
04.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авцынов Павел Николаевич

Смерть
14.10.1980

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