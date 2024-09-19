Асташов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Асташова) Мария

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асташов Митрофан

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асташов Иван

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
28.09.1910

Дочь: (Асташова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
18.12.1929

Дочь: Волокитина (Асташова) Татьяна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно

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