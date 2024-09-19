Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асташов Митрофан
Отец ребёнка: Асташов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Асташова) Мария
Отец ребёнка: Асташов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асташов Иван
Отец ребёнка: Асташов Александр
Рождение ребёнка
28.09.1910
Дочь: (Асташова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Асташов Александр
Рождение ребёнка
18.12.1929
Дочь: Волокитина (Асташова) Татьяна
Отец ребёнка: Асташов Александр
Смерть
Неизвестно