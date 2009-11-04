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Овцинов Виктор Павлович

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.11.1937

Дата смерти

04.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1937

Отец: Авцынов Павел Николаевич

Мать: (Асташова) Вера Александровна

Бракосочетание
04.11.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.11.2009

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