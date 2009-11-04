Овцинов Виктор Павлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.11.1937
Дата смерти04.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1937
Бракосочетание
04.11.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.11.2009