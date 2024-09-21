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Авцынов Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1912

Дата смерти

27.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1912

Отец: Авцынов Николай

Мать: Варвара Платоновна

Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Овцинов Виктор Павлович

Мать ребёнка: (Асташова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
04.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Асташова) Вера Александровна

Смерть
27.07.1991

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