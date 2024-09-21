Авцынов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1912
Дата смерти27.07.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1912
Отец: Авцынов Николай
Мать: Варвара Платоновна
Рождение ребёнка
04.11.1937
Мать ребёнка: (Асташова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
04.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Асташова) Вера Александровна
Смерть
27.07.1991