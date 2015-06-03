Мерзликин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мерзликин Иван
Мать: Мерзликина Мать
Рождение ребёнка
12.01.1917
Сын: Мерзликин Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Мерзликина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.10.1924
Дочь: Голованева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Мерзликина Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно