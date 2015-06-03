Мерзликин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мерзликин Иван

Мать: Мерзликина Мать

Рождение ребёнка
12.01.1917

Сын: Мерзликин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Мерзликина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.10.1924

Дочь: Голованева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Мерзликина Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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