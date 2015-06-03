Голованева (Мерзликина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованева (Мерзликина) Мария Дмитриевна

Голованева (Мерзликина) Мария Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1924

Дата смерти

03.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1924

Отец: Мерзликин Дмитрий Иванович

Мать: Мерзликина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.04.1951

Дочь: Демидова Тамара Павловна (Михайловна)

Отец ребёнка: Клименко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Клименко Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Голованев Павел Васильевич

Смерть
03.06.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close