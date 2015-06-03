Голованева (Мерзликина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1924
Дата смерти03.06.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1924
Рождение ребёнка
15.04.1951
Дочь: Демидова Тамара Павловна (Михайловна)
Отец ребёнка: Клименко Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Клименко Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованев Сергей Павлович
Отец ребёнка: Голованев Павел Васильевич
Смерть
03.06.2015