Мерзликина (Арзамасцева) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1897
Дата смерти13.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1897
Рождение ребёнка
12.01.1917
Сын: Мерзликин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Мерзликин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1924
Дочь: Голованева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мерзликин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
13.10.1969