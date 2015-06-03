Мерзликина (Арзамасцева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина (Арзамасцева) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1897

Дата смерти

13.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1897

Отец: Арзамасцев Тимофей Ананьевич

Мать: Арзамасцева Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
12.01.1917

Сын: Мерзликин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Мерзликин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1924

Дочь: Голованева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мерзликин Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.10.1969
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