село Верхний Ломов, село Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Верхний Ломов

Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Города
11ВЕРХНИЙ ЛОМОВ. Заштатный (Нижнеломовского уезда 1-го стана).При рч. Ломове.13406092028693082Церквей православных 5. Сельских училищ 2. Завод кожевенный 1.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд, Верхне-Ломовская волость
заштатный город Верхне-Ломов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Нижнеломовский район
47397Верхний Ломовсело53°28'43°33'N-38-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Нижнеломовский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеломовский сельсовет
56651410101с Верхний Ломовсело
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