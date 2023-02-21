Арзамасцева Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: Мерзликина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Арзамасцев Тимофей Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Сын Тимофеевич
Отец ребёнка: Арзамасцев Тимофей Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Арзамасцев Тимофей Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно