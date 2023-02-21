Арзамасцева Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцева Параскева Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: Мерзликина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Арзамасцев Тимофей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Сын Тимофеевич

Отец ребёнка: Арзамасцев Тимофей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Арзамасцев Тимофей Ананьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамасцев Тимофей Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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