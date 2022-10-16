Арзамасцев Тимофей Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцев Тимофей Ананьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Арзамасцев Ананий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: Мерзликина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Арзамасцева Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Сын Тимофеевич

Мать ребёнка: Арзамасцева Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Арзамасцева Параскева Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзамасцева Параскева Николаевна

Смерть
Неизвестно
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