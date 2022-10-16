Арзамасцев Тимофей Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Арзамасцев Ананий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: Мерзликина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Арзамасцева Параскева Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Сын Тимофеевич
Мать ребёнка: Арзамасцева Параскева Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Арзамасцева Параскева Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно