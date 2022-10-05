Клименко Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клименко Григорий
Мать: Клименко Ирина
Рождение ребёнка
15.04.1951
Дочь: Демидова Тамара Павловна (Михайловна)
Мать ребёнка: Голованева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Голованева Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно