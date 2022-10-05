Клименко Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клименко Григорий

Мать: Клименко Ирина

Рождение ребёнка
15.04.1951

Дочь: Демидова Тамара Павловна (Михайловна)

Мать ребёнка: Голованева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Голованева Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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