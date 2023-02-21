Клименко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Клименко Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Клименко Ирина

Смерть
Неизвестно
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