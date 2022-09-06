Клименко Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Клименко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Клименко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Григорий

Смерть
Неизвестно
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