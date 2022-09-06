Клименко Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Клименко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Клименко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клименко Григорий
Смерть
Неизвестно