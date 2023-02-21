Мерзликина (Вдовскова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Вдовсков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1876
Дочь: Губарькова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1877
Дочь: Мерзликина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мерзликин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1881
Сын: Мерзликин Максим Иванович
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1884
Дочь: Мерзликина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1886
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1888
Дочь: Мерзликина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1889
Дочь: Мерзликина Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1895
Дочь: Мерзликина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1897
Сын: Мерзликин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно