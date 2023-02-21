Мерзликина (Вдовскова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина (Вдовскова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Вдовсков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1876

Дочь: Губарькова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.1877

Дочь: Мерзликина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мерзликин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1881

Сын: Мерзликин Максим Иванович

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1884

Дочь: Мерзликина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1886

Сын: Мерзликин Иван Иванович

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
22.08.1888

Дочь: Мерзликина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1889

Дочь: Мерзликина Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1895

Дочь: Мерзликина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1897

Сын: Мерзликин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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