Губарькова (Мерзликина) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарькова (Мерзликина) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1876

Дата смерти

12.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1876

Отец: Мерзликин Иван Васильевич

Мать: Мерзликина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Губарькова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Губарьков Петр

Рождение ребёнка
03.05.1914

Сын: Губарьков Николай Петрович

Отец ребёнка: Губарьков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губарькова Полина Петровна

Отец ребёнка: Губарьков Петр

Смерть
12.10.1956
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