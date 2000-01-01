Губарькова (Мерзликина) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1876
Дата смерти12.10.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1876
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Губарькова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Губарьков Петр
Рождение ребёнка
03.05.1914
Сын: Губарьков Николай Петрович
Отец ребёнка: Губарьков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губарькова Полина Петровна
Отец ребёнка: Губарьков Петр
Смерть
12.10.1956