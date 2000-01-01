Губарьков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарьков Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Губарькова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Губарькова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1914

Сын: Губарьков Николай Петрович

Мать ребёнка: Губарькова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губарькова Полина Петровна

Мать ребёнка: Губарькова Агафья Ивановна

Смерть
1947
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