Губарьков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Губарькова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Губарькова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1914
Сын: Губарьков Николай Петрович
Мать ребёнка: Губарькова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губарькова Полина Петровна
Мать ребёнка: Губарькова Агафья Ивановна
Смерть
1947