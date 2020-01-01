Мерзликин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мерзликина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мерзликина Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзликина Дочь Ивановна
Мать ребёнка: Мерзликина Марфа Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзликина Дочь Ивановна
Мать ребёнка: Мерзликина Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзликин Василий Иванович
Мать ребёнка: Мерзликина Марфа Семеновна
Смерть
1961