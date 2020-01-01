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Мерзликин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мерзликин Иван Васильевич

Мать: Мерзликина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мерзликина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мерзликина Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзликина Дочь Ивановна

Мать ребёнка: Мерзликина Марфа Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзликина Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзликина Дочь Ивановна

Мать ребёнка: Мерзликина Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзликин Василий Иванович

Мать ребёнка: Мерзликина Марфа Семеновна

Смерть
1961
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