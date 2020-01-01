Мерзликина Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина Марфа Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мерзликина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзликин Василий Иванович

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзликина Дочь Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзликина Дочь Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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