Мерзликина Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мерзликина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзликин Василий Иванович
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзликина Дочь Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзликина Дочь Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно