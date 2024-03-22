Плаксина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Плаксин Иван Федорович
Мать: Плаксина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Князев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Князев Николай Иванович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно