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Плаксина Мария Ивановна

Место рождения

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Плаксин Иван Федорович

Мать: Плаксина Анна Ивановна

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Князев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Князев Николай Иванович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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