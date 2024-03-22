Плаксина (Леонова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Плаксина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Плаксин Иван Федорович
Рождение ребёнка
05.01.1928
Дочь: Желещикова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Плаксин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Плаксин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Плаксин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Плаксин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Плаксин Иван Федорович
Смерть
1993