Плаксина (Леонова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина (Леонова) Анна Ивановна

Место рождения

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Леонов Иван Никифорович

Мать: Леонова Евдокия Максимовна

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Плаксина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Плаксин Иван Федорович

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1928

Дочь: Желещикова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Плаксин Иван Федорович

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Плаксин Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Плаксин Иван Федорович

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Плаксин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Плаксин Иван Федорович

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Плаксин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Плаксин Иван Федорович

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1993
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