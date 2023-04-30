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Плаксин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Плаксина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Плаксина Анна Ивановна

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1928

Дочь: Желещикова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Плаксина Анна Ивановна

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Плаксин Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Плаксина Анна Ивановна

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Плаксин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Плаксина Анна Ивановна

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
11.05.1939
Даурия, Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
на территории рядом с монголо-китайской рекой Халхин-Гол. Считается без вести пропавшим в битве на реке Халхин-Голе Локальный вооружённый конфликт между советско-монгольскими войсками и Вооружёнными... Показать все
Рождение ребёнка
1939

Сын: Плаксин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Плаксина Анна Ивановна

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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