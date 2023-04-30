Плаксин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Плаксина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Плаксина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1928
Дочь: Желещикова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Плаксина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Плаксина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Плаксин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Плаксина Анна Ивановна
Военная служба
11.05.1939
Даурия, Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
на территории рядом с монголо-китайской рекой Халхин-Гол. Считается без вести пропавшим в битве на реке Халхин-Голе Локальный вооружённый конфликт между советско-монгольскими войсками и Вооружёнными... Показать все
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Плаксина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно