Князев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Плаксина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Плаксина Мария Ивановна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плаксина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно