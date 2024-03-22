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Князев Николай Иванович

Место рождения

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Плаксина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Плаксина Мария Ивановна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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