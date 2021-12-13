Исаева (Рыдзелева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Рыдзелева) Нина Ивановна

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Место рождения

Белоканский район, Азербайджанская АССР

Дата рождения

10.05.1938

Дата смерти

13.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1938

Отец: Рыдзелев Иван Александрович

Мать: Рыдзелева Анна Ефимовна

Белоканский район, Азербайджанская АССР
Бракосочетание
1957

Муж: Исаев Георгий

Рождение ребёнка
24.10.1958

Сын: Исаев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Исаев Георгий

Рождение ребёнка
20.03.1961

Дочь: Семенова Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Исаев Георгий

Смерть
13.12.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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