Исаева (Рыдзелева) Нина Ивановна
Место рожденияБелоканский район, Азербайджанская АССР
Дата рождения10.05.1938
Дата смерти13.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1938
Белоканский район, Азербайджанская АССР
Бракосочетание
1957
Муж: Исаев Георгий
Рождение ребёнка
24.10.1958
Сын: Исаев Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Исаев Георгий
Рождение ребёнка
20.03.1961
Дочь: Семенова Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Исаев Георгий
Смерть
13.12.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния